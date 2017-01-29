Как сделать коробку-раскладушку с сюрпризом

Давненько я ничего не публиковала — совсем замоталась с магазином и прочими заботами).

Но недавно делала в подарок коробочку и решила выложить небольшой мастер-класс.

Итак, делаем коробку-раскладушку с сюрпризом.

Идея такая — человек получает в подарок огромную коробку, открывает ее, внутри еще коробка поменьше, дальше — еще одна и так далее до тех пор, пока перед нами не окажется малюсенькая коробочка с небольшим по размеру подарком.

Такая упаковка очень удобна, когда вы хотите подарить небольшой подарок вроде украшения (кольца), деньги или любой другой памятный подарок.

Коробка-раскладушка решает сразу несколько задач:

1. Имеет внушительный вид и не создает впечатления, что подарок маловат (это для любителей гигантизма))));

2. Такую коробку гораздо приятнее получить, чем просто банальный конверт с деньгами;

3. Коробка может быть украшена разными пожеланиями, фотографиями, мелкими памятными предметами и становится хранилищем приятных воспоминаний, а это, согласитесь, ценнее, чем даже сам подарок.

Что понадобится для работы:

1. Картон (переплетный или гофрированный)

2. Оберточная бумага разная

3. Декоративные элементы из бумаги, дерева, бусины и все, чем вы хотите украсить коробку.

4. Двухсторонний скотч (тонкий и вспененный)

5. Клей для бумаги (ПВА, Момент Кристалл или любой другой, с которым вы привыкли работать)

6. Бумажный или малярный скотч разной ширины

7. Ножницы

8. Линейка

Время работы:

Время на сборку коробки целиком зависит от размера. Коробку размером 30х30х30 см можно собирать 1-1,5 часа (это только одну внешнюю коробку!), внутренние коробочки поменьше можно собирать от 30 минут до 1 часа. Плюс прибавьте сюда время на декорирование — около получаса на каждую коробочку. В целом можно закладывать на сборку и декор всей упаковки 10-15 часов. Поэтому планируйте создание такой упаковки заранее, в последний момент это сделать точно не получится.

Сразу скажу, что данный вариант не претендует на высокохудожественность, он сделан достаточно просто и быстро, поэтому считаем, что это — вариант простой коробки-раскладушки))) Можно заморочиться и сделать идеальную во всех отношениях коробку-раскладушку, но готовьтесь потратить на нее несколько полных дней, так как проработка деталей потребует соответствующего подхода.

Начинаем?

1. Перед началом работы определитесь с размером. Я рекомендую начинать с самой большой, внешней коробки, так как на нее уходит самый большой кусок материала и исходя из этого можно планировать размеры внутренних коробочек. Лучше делать коробку в виде куба, тогда рассчитывать размеры будет проще — у куба все габариты равны. Каждая последующая коробка должна быть на 3 см меньше, чтобы между коробками внутри можно было разместить декор и крышку. Также определитесь, какого размера у вас должна быть самая маленькая внутренняя коробочка, в которой будет находиться подарок.

2. Выберите материал основы.

Гофрированный картон (от старых коробок или купленный специально листами) намного легче, поэтому общий вес готовой коробки-раскладушки будет относительно небольшим. Но учитывайте, что и коробки будут объемнее, поэтому вид будет не очень компактный и аккуратный.

Переплетный картон намного тяжелее, но он ровный, хорошо приклеивается и держит бумагу, и гораздо тоньше гофрированного, поэтому коробочка получится ровной, красивой и аккуратной.

3. На основу коробки у нас уйдет 5 листов картона одинакового размера. В моем случае это листы 30х30 см (далее все размеры буду приводить исходя из размеров моей коробки).

Кладем в середину один лист и 4 размещаем по его сторонам. Оставляем небольшой промежуток между листами (около 3-4 мм), чтобы стороны коробки свободно раскладывались.

4. Бумажным скотчем проклеиваем все стыки листов с одной стороны, переворачиваем заготовку и проделываем то же самое с другой стороны. Таким образом получаем заготовку из 5 листов, проклеенных на стыках с двух сторон.

5. Мы сейчас работаем с самой большой, внешней коробкой, поэтому нужно обклеить наружное дно, чтобы снаружи коробка выглядела прилично.

Вырезаем из оберточной бумаги квадрат размером 35х35 см (он должен быть немного больше картонного дна).

6. Приклеиваем на картонное дно полоски тонкого двухстороннего скотча не слишком часто и не слишком редко, чтобы бумага приклеилась ровно.

7. Убираем защитную бумагу со скотча и приклеиваем лист оберточной бумаги, который мы вырезали заранее.

8. В уголках выступающих частей бумаги делаем разрезы под углом 45 градусов.

9. Переворачиваем заготовку дна, загибаем уголки и приклеиваем их к основе.

10. Далее вырезаем из оберточной бумаги лист 35х35 см, и приклеиваем его на наружную часть основы на скотч.

Лишние сантиметры загибаем и приклеиваем к основе. Здесь лучше воспользоваться клеем, так как нужно промазывать довольно большие площади бумаги.

Перед приклеиванием боковых сторон нужно подогнуть уголки бумаги, чтобы углы основы выглядели прилично.

Вот так у нас должна выглядеть внутренняя часть большой коробки после приклеивания бумаги снаружи:

11. Далее из красивой дизайнерской бумаги вырезаем лист, одинаковый по размеру с основой (30х30 см) и приклеиваем его клеем на внутреннюю часть дна.

12. Из дизайнерской бумаги или бумаги для скрапбукинга вырезаем листы размером 29х29 см и приклеиваем их на внутренние боковые стороны коробки ровно посередине, чтобы от каждого края было расстояние 0,5 сантиметра. Для внутренней обклейки лучше выбирать бумагу плотнее, чем оберточная, чтобы не было заметно всех стыков, которые остаются после обклейки бумагой снаружи. В данном примере я использовала дизайнерскую бумагу «Розы» красного цвета и «Волшебство» коричнево-золотую.

13. Основа самой большой коробки у нас готова, теперь нужно сделать крышку. Мы знаем, что размер большой коробки у нас 30х30 см, поэтому размер крышки должен быть на сантиметр больше. Вырезаем из картона квадрат 31х31 см и 4 полоски размером 31х5 см. Здесь 5 см — этот высота крышки, я взяла такой размер в частности из-за бумажного скотча (он у меня был широкий, 5 см), чтобы было удобно обклеивать и не нужно было постоянно отрезать лишнюю ширину. Вы можете сделать высоту крышки меньше, подгоняя ее под свои потребности.

Вырезанные детали раскладываем так же, как и при создании основы коробки, но впритык к среднему листу (то есть не делаем промежутков между деталями)

14. Обклеиваем бумажным скотчем стыки деталей только с одной стороны заготовки

15. Получается вот такая конструкция (склеенные стыки у нас внутри)

16. Складываем плотно углы и обклеиваем их снаружи полоской бумажного скотча. Важно следить, чтобы детали приклеивались ровно и плотно — от этого напрямую зависит внешний вид крышки.

17. Далее верхнюю часть крышки обклеиваем бумажным скотчем вот так:

Получаем такую симпатичную заготовку. Кстати, «поучиться» такому методу обклеивания можно на почте — понаблюдайте, как упаковывают вам коробку с посылкой, сразу станет понятен принцип.

18. Далее прижимаем скотч в середине, а потом приглаживаем уголки:

Должна получиться вот такая аккуратная крышечка:

Процесс обклеивания крышки я успешно забыла сфотографировать, но в принципе это достойно отдельного мастер-класса, так как процесс интересный, но чтобы было хоть что-то, выкладываю процесс обклейки крышки из гофрированного картона.

Сначала нужно вырезать лист оберточной бумаги с учетом высоты крышки, то есть если основа крышки у нас 31х31 см, высота ее 5 см, то вырезаем лист не меньше 42х42 см, чтобы была возможность заклеить внешнюю и внутреннюю высоты крышки:

Далее делаем разрезы по бокам и потом аккуратно подклеиваем все стороны к основе крышки по очереди.

19. Уффф. Устали?)) А это только мы сделали первую, самую большую коробку! Идем дальше. Каждую последующую коробочку нужно делать на 3 см меньше, то есть вырезаем 5 листов картона размером 27х27 см.

Укладываем листы:

Обклеиваем с двух сторон заготовки скотчем

И далее обклеиваем оберточной бумагой, только на внутренних коробках НЕ обклеиваем дно!

Должна получиться вот такая заготовка без обклеенного бумагой дна:

20. Теперь приклеиваем мЕньшую коробку к бОльшей. Для этого кладем на ровную поверхность основу большой коробки, промазываем клеем дно меньшей коробки и аккуратно приклеиваем ее ровно в центр внутренней части дна большой коробки. Вот так:

21. Далее повторяем все вышеописанные процедуры несколько раз с соответствующим уменьшением размера коробочек. Вот что у меня получилось:

1 коробка — 30х30 см, крышка 31х31 см

2 коробка — 27х27 см, крышка 28х28 см

3 коробка — 24х24 см, крышка 25х25 см

4 коробка — 21х21 см, крышка 22х22 см

5 коробка — 18х18 см, крышка 19х19 см

6 коробка — 15х15 см, крышка 16х16 см

Меньше коробочки я делать не стала, т.к. нужно было положить конвертик с подарочной картой, и 15х15 — самая маленькая коробочка как раз была очень удобной для этого.

Вообще можно сделать и большее количество коробочек, увеличив их, например, до 9 штук. Тогда в самую маленькую поместится коробочка с колечком или любой другой мелкий подарок.

22. Теперь нужно украсить все коробочки нашей упаковки.

Начинаем с самой маленькой, и перед нами лежит вот такое сооружение:

Украшаем поздравительными надписями, наклеечками и другим декором, вкладываем конвертик сразу!

Закрываем коробочку крышкой (на крышке тоже нужно сделать декор) и приступаем к декору коробочки побольше.

Опять закрываем крышкой и декорируем следующую:

И так далее, пока не дойдем до самой большой

И вот, наконец, наша большая коробка!

Чтобы коробка не раскрылась раньше времени ее нужно обвязать красивой лентой и торжественно преподнести адресату. Восторг и слезы счастья гарантированы!

Вот еще небольшая гифка, где вкратце можно посмотреть процесс создания похожей коробочки-раскладушки:

У нас появился новый мастер-класс, но этот раз по маленькой коробочке-раскладушке в качестве памятного подарка. Смотрите тут!